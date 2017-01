Dalla Spagna: Juve, il New York City non molla Khedira

Sami Khedira potrebbe accasarsi negli States a partire dal prossimo giugno. Il centrocampista ex Real Madrid è finito nel mirino del New York City FC e secondo i colleghi di AS gli uomini di mercato yankees avrebbero già contattato la Juventus. Il trasferimento invernale risulterebbe essere difficile, mentre la soluzione estiva parrebbe essere la più probabile. Se la trattativa si concretizzasse, l’asse Torino-Grande Mela sarebbe palcoscenico di un’altra importante manovra di mercato, visto che il tedesco raggiungerebbe Andrea Pirlo, arrivato oltreoceano proprio su questa tratta.