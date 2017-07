Dalla Spagna: Juve, il Real fissa il prezzo per Danilo

Il Real Madrid ha deciso di fissare un prezzo preciso alla partenza di Danilo. Secondo quanto riportato da “As” i Blancos hanno scelto di chiedere 30 milioni di euro per liberare il terzino brasiliano, con Juventus e Chelsea che dovranno dunque presentare tale cifra a Florentino Perez per convincerlo a lasciar partire il giocatore. Con l’acquisto di Douglas Costa la Juve lascerebbe strada libera ai Blues di Conte, non potendo firmare altri due extracomunitari dopo l’acquisto di Betancur.