Dalla Spagna: Juve, il sogno James non è ancora sfumato

Giungono notizie di conforto per la Juventus dalla Spagna. James Rodriguez, il cui futuro è stato a lungo chiacchierato nel corso di questi mesi, sembrava esser stato promesso al Manchester United di Mourinho. Ma nelle ultime ore sembrerebbero essersi riaccese le speranze bianconere. I colleghi di As sostengono infatti che il trequartista colombiano sarebbe indeciso se restare un altro anno a Madrid a lottare per un posto da titolare con Isco e Asensio, oppure abbandonare la capitale spagnola per trovare fortuna altrove. In Premier o… in Serie A. Il giocatore è in cerca di un minutaggio superiore rispetto a quello riservatogli da Zidane e potrebbe considerare un approdo alla Juventus, club che potrebbe garantirgli una maglia da titolare irremovibile.