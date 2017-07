Dalla Spagna: Juve, il Valencia non fa sconti. Se vuoi Cancelo devi pagare…

Il Valencia non fa sconti, chi vuole Cancelo deve pagare 25 milioni. Come riportato da “Superdeporte”, il club spagnolo avrebbe espresso la propria volontà di trattenere il terzino portoghese, considerato al momento il vero patrimonio su cui puntare per il futuro, ma non per questo avrebbe tolto definitivamente dal mercato il giocatore. Con una Juventus fortemente interessata, il Valencia ha infatti deciso di fissare a 25 il prezzo base dal quale far partire ogni trattativa, desiderosa di ricavare il più possibile da un’eventuale cessione di Cancelo.