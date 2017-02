Dalla Spagna: Juve, il Valencia pianifica il riscatto di Zaza

Dopo il semestre buio in Premier League, Simone Zaza si è rilanciato con il Valencia, club nel quale è arrivato a gennaio in prestito con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni più 2 di bonus al raggiungimento della decima presenza. Secondo i colleghi di AS, l’attaccante italiano ex Sassuolo avrebbe convinto gli spagnoli a confermarlo a fine stagione, pianificando le presenze mancanti per far scattare la clausola obbligatoria stabilita con la Juventus. Il futuro del mancino di Policoro è nella Liga.