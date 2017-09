Dalla Spagna: Juve, occhi su Ardaiz, il “piccolo Cavani” che piaceva tanto alla Fiorentina

Cercato a lungo dalla Fiorentina in estate, Joaquin Ardaiz sarebbe finito nel mirino della Juventus. Secondo quanto raccontato da “Mundo Deportivo”, il giovane attaccante uruguaiano, già soprannominato in patria il “piccolo Cavani” sarebbe riuscito ad attirare su di sé l’attenzione della Vecchia Signora, molto attenta in questi anni a scovare talenti in Sud America (il caso Bentancur insegna). Attaccante classe 1999 del Danubio, club di Montevideo militante nella Primera Division Uruguaya, Ardaiz condivide con il “Matador” la città natale (Salto) e il grande fiuto per il gol, motivo per cui in Uruguay è stato subito soprannominato il “piccolo Cavani”.