Dalla Spagna: Juve, oltre a Sergi Roberto piace anche un canterano del Barça…

Juventus già proiettata al futuro, con il canterano blaugrana Mateu Morey nel mirino. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, la Vecchia Signora starebbe infatti monitorando la situazione del 17enne di Petra, attualmente sotto contratto con la Juvenil A del Barcellona, desiderosa di portarlo presto in Italia per trasformarlo in un solido pilastro sul quale costruire la Juve del domani. Terzino destro dal futuro promettente, Morey non ha potuto prendere parte alla sfida di UEFA Youth League in programma ieri a Torino proprio tra Juventus e Barcellona a causa di una frattura al piatto tibiale che lo terrà fuori almeno fino ad inizio 2018.

Sempre secondo “Mundo Deportivo” la Juventus non ha inoltre alcuna intenzione di mollare neppure la pista che porta a Sergi Roberto, centrocampista il cui nome è da tempo sul taccuino della dirigenza bianconera.