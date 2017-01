Dalla Spagna: Juve, per Dybala clausola anti big da 200 milioni di euro

I timori sul rinnovo di Paulo Dybala sono andati via via scemando in seguito alle notizie positive giunte dall’ambiente juventino e dalle ultime dichiarazioni del diretto interessato. Eppure non sembrano cessare le voci intorno all’attaccante argentino, oggetto del desiderio dei top club europei, Real Madrid e Barcellona su tutti. I colleghi di AS suggeriscono che il ‘Clasico di mercato’ si disputerà certamente con la Juventus pronta ad ascoltare eventuali offerte solamente a partire dal 2018 a Mondiali conclusi. Inoltre i giornalisti iberici affermano che vista l’importanza che la Joya ricopre e ricoprirà nel calcio mondiale, la dirigenza bianconera sarebbe pronta ad immettere una clausola rescissoria da 200 milioni di euro nel prossimo rinnovo. Quasi come Messi.