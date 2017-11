La Juventus resta vigile su Sergi Roberto. Come riporta Marca, i bianconeri sarebbero disposti a pagare la clausola rescissoria del centrocampista del Barcellona, fissata intorno ai 40 milioni di euro. Il classe ’92 non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto in scadenza nel 2019 coi blaugrana.