Dalla Spagna: Juve, rimane viva l’idea Grimaldo per la difesa. Il Barcellona spinge per l’operazione…

Quello di Alejandro Grimaldo è un nome che piace da tempo alla Juventus e, con le nuove voci di una possibile partenza di Evra, sempre più calda potrebbe diventare questa pista già a gennaio. A spingere per la buona riuscita dell’operazione secondo “Sport” sarebbe il Barcellona. Il difensore di proprietà del Benfica è infatti cresciuto nella cantera Blaugrana e al tempo della cessione ai portoghesi una clausola fu inserita nel suo contratto, clausola che permetterebbe al Barca di portare nelle proprie casse una percentuale sulla vendita del difensore da parte del Benfica. Grimaldo piaceva anche al City di Guardiola ma in Portogallo hanno preferito respingere l’offerta inglese per perseguire la pista juventina, considerata tutt’oggi la migliore.