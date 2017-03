Dalla Spagna: Juve scordati André Gomes. Il Barça non lo molla e rilancia per Dybala

Acquistato la scorsa estate per 35 milioni di euro, André Gomes non è ancora riuscito a lasciare il segno in questa sua prima annata al Barcellona e le sue scialbe prestazioni hanno spinto alcuni media italiani a rilanciare un interessamento della Juventus nei confronti del giocatore portoghese. André Gomes e la Vecchia Signora sono stati infatti molto vicini l’estate scorsa, quando però il centrocampista preferì il trasferimento in Catalogna all’arrivo in Serie A. L’arrivo dell’estate potrebbe portare un nuovo tentativo da parte della Juve per provare a strappare il giocatore al Barcellona ma secondo “Mundo Deportivo” ogni nuova offensiva da parte dei bianconeri sarebbe inutile, dal momento che i catalani non avrebbero alcuna intenzione di lasciar partire dopo solo un anno un ragazzo per il quale hanno investito molte risorse economiche. André Gomes non si tocca! In Spagna ne sono convinti. Intanto lo stesso “Mundo Deportivo” non perde occasione per ribadire che il vero colpo di mercato che potrebbe verificarsi sull’asse Torino-Barcellona in estate porta il nome di Paulo Dybala. A detta degli iberici infatti, il giocatore avrebbe già espresso il proprio desiderio di unirsi a Messi & Co.