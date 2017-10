Dalla Spagna: Juve, sondaggio per Andre Gomes. Piace anche in Premier

Nuovi contattati tra Juventus e Barcellona. Secondo quanto riportato da “Sport” la Vecchia Signora e i Blaugrana starebbero discutendo di un possibile passaggio di Andre Gomes dalla Catalogna a Torino già a gennaio, con i Bianconeri pronti ad accogliere il centrocampista portoghese in prestito con diritto di riscatto. Sotto la guida di Valverde Andre Gomes sta ottenendo pochissimo spazio in questo avvio di stagione in maglia blaugrana, motivo per cui l’ex Valencia avrebbe chiesto al club di poter essere ceduto (almeno in prestito) in un club che gli possa garantire un maggiore minutaggio, permettendogli così di non perdere la convocazione da parte della Nazionale spagnola in vista dei Mondiali di Russia. Sul giocatore è forte anche l’interessamento di un club di Premier League (non meglio specificato da “Sport”, probabilmente si tratta del Tottenham), con il Barcellona desideroso di ricavare almeno 30 milioni da un’ipotetica cessione a titolo definitivo del portoghese.