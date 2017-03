Dalla Spagna: Juve, torna di moda Kovacic

Mateo Kovacic piaceva alla Juventus già dai tempi in nerazzurro, ma ora i bianconeri potrebbero far sul serio per ingaggiarlo. Secondo quanto riportato da Ok Diario infatti, il club di corso Galileo Ferraris starebbe osservando con attenzione lo sviluppo della situazione tra il croato e il Real Madrid, col pensiero di sferrare un’offensiva estiva e riportarlo in Serie A. L’ex numero 10 dell’Inter non ha trovato troppa fortuna alle Merengues e, finendo nel mirino della Juve, potrebbe tornare in auge la sua candidatura per la trequarti bianconera.