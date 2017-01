Dalla Spagna: Juventus, il Lipsia ripiomba su Lemina

Sirene tedesche all’orizzonte per la Juventus di Max Allegri. Dopo la prima operazione in entrata del 2017 (Rincon dal Genoa), ed aver perfezionato l’acquisto di Caldara, a Torino dal 2018, i bianconeri potrebbero essere protagonisti di un’uscita. L’indiziato numero uno sembrerebbe essere Mario Lemina sul quale, come riportato dai colleghi di Fichajes.net, sarebbe ripiombato il Red Bull Lipsia. Il club tedesco, protagonista di un’eccezionale prima parte di stagione in Bundesliga, aveva già cercato il gabonese nel corso dell’ultima finestra estiva di mercato, trovando però l’opposizione della dirigenza e dell’allenatore. Il trasferimento dell’africano alla corte di Hasenhüttl potrebbe costare al club sassone una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro, come da valutazione bianconera del centrocampista.