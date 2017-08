Dalla Spagna: la Juve accetta contropartite dal Barcellona per Dybala

Il Mundo Deportivo riporta quella che definisce “una buona notizia per il Barcellona” e cioè: la Juventus avrebbe accettato di inserire contropartite tecniche nella trattativa che porterebbe Dybala in azulgrana. La Juventus avrebbe chiesto Andrè Gomes- già seguito nella scorsa stagione- ma non disdegnerebbe il nome di Rafinha, centrocampista mancino in forza al Barcellona. Il Mundo Deportivo riporta poi altri dettagli della strategia del club torinese che chiederebbe 120 milioni per il numero 21, cifra che verrebbe così abbassata dalle contropartite tecniche. Tutto ciò sarebbe giustificato dal fatto che Allegri avrebbe in testa di far giocare Bernardeschi nel ruolo di Dybala. Tuttavia- secondo il sito spagnolo- la dirigenza catalana capitanata da Fernandez non avrebbe vagliato quale prima operazione da fare quella di Dybala, perché si starebbe concentrando su due nomi in particolare: Coutinho e Dembelè. Il primo rinforzerebbe il centrocampo e compenserebbe il mancato arrivo di Verratti, mentre il secondo sarebbe considerato l’erede naturale di Neymar.