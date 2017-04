Dalla Spagna: la Juventus ha fatto un’offerta ad James Rodriguez

Accelerata improvvisa della Juventus sul fronte acquisti. I bianconeri – secondo quanto riportato dai colleghi di OK Diario – avrebbero fatto una prima proposta contrattuale ad James Rodriguez. Al trequartista, in uscita dal Real Madrid, sarebbe stata recapitata un’offerta nei giorni scorsi da parte dei bianconeri che vorrebbero assicurarsi il suo ingaggio anticipando la concorrenza. Il talento colombiano è infatti da tempo nel mirino dell’Inter e, più recentemente, alcune voci lo vorrebbero obiettivo del Barcellona, oltre che a diversi club di Premier League. I Blancos sarebbero quindi in attesa di offerte ufficiali per il cartellino del gioiello classe ’91, consci che le loro strade sarebbero sempre più destinate a dividersi con l’arrivo dell’estate…