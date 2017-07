Dalla Spagna: niente Juve per Semedo. Il Barcellona ha chiuso l’affare

Niente Juventus per Nelson Semedo, sarà un giocatore del Barcellona. A riportare la notizia è “Mundo Deportivo”, secondo cui in mattinata un accordo sarebbe stato raggiunto tra alcuni emissari del club Blaugrana e il Benfica, regalando così a Valverde il secondo rinforzo per la sua rosa, dopo il ritorno di Deulofeu. Settima prossima, secondo quanto era stato annunciato da “Record”, si sarebbe dovuto tenere un incontro tra l’entourage di Semedo e la Juventus per provare a chiudere la trattativa che avrebbe portato il terzino lusitano in Italia, ma il blitz mattutino del Barcellona ha permesso ai catalani di concludere l’affare, strappando di fatto il giocatore alla concorrenza bianconera. Il difensore 23enne firmerà un quinquennale con i Blaugrana mentre nelle casse del Benfica finiranno 30 milioni di euro.