Dalla Spagna: N’Zonzi-Siviglia, è rottura! A gennaio la Juve può fare un affare

La notte di Natale si avvicina e la Juventus potrebbe presto trovare un regalo sotto l’albero. Secondo quanto riportato da “Radio Marca Sevilla”, in casa Siviglia si sarebbe infatti rotto qualcosa tra Steven N’Zonzi ed Eduardo Berizzo, con il centrocampista francese che starebbe chiedendo al club di essere ceduto a gennaio. Escluso per ragioni disciplinari alla vigilia della sfida contro il Villarreal di settimana scorsa, N’Zonzi pare sentirsi ai margini del progetto del Toto Berizzo, motivo per cui desidererebbe salutare al più presto il Siviglia per ritrovare serenità. A beneficiare della partenza dell’ex Stoke City potrebbe così essere la Juventus, club che ha seguito il giocatore per tutta l’estate scorsa, salvo poi non concretizzare il passaggio del francese in Italia, e che nei prossimi mesi potrebbe dunque provare ad affondare un colpo decisivo.