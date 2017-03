Parla Fernandez, segretario tecnico del Barça: “Dybala e Bellerin? Vogliamo rinforzare il club ma è difficile…”

“Dybala? è un ottimo giocatore ma non posso dire altro. Al Barcellona siamo attenti a tutti i movimenti di mercato e abbiamo l’obbligo di rimanere in guardia se c’è movimento per un giocatore forte che piace aia squadre rivali”. Con queste parole Robert Fernandez, segretario tecnico del Barcellona, ha deciso di parlare del mercato del club blaugrana, mercato che vede coinvolto anche lo Juventino Dybala, giocatore finito da tempo nel mirino dei catalani: “Bellerin e Dybala? Sono entrambi giocatori sotto contratto con i rispettivi club -ha aggiunto Fernandez- e un trasferimento è molto difficile, soprattutto quando un giocatore ha un contratto a lungo termine”. Un contratto a lungo termine con la Juventus l’argentino Dybala non lo ha ancora, essendo previsto solamente per le prime settimane di aprile l’annuncio ufficiale della firma del rinnovo, e dunque le parole del dirigente blaugrana non passano certo in secondo piano. Che sia una richiesta alla Joya di non rinnovare con la Juve per facilitare il suo trapasso al Barcellona in estate? Forse che sì, forse che no. La certezza è una sola: il calciomercato estivo sta già entrando nel vivo…