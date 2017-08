Dalla Spagna: possibile scambio Cuadrado-Gomes tra Juve e Barça

Bartomeu e Agnelli nel loro incontro avvenuto a Montecarlo avrebbero parlato di mercato. In particolare di Andrè Gomes e Cuadrado. Sono questi i nomi che- secondo il Mundo Deportivo- potrebbero scaldare il mercato di questi due club. Il Barcellona cerca un esterno d’attacco e il colombiano sembrerebbe in uscita dalla Juve dopo gli arrivi di Douglas Costa e Bernardeschi. Al tempo stesso i bianconeri, sarebbero preoccupati dall’infortunio di Marchisio e starebbero cercando un colpo low cost per il centrocampo, il nome ideale sarebbe quello di Andrè Gomes, cercato già lo scorso anno e da sempre un pallino di Paratici. Difficile accontentare le richieste dei blaugrana di circa 50 milioni, più probabile che si studino altri tipi di trattative. Juve e Barça preparano il colpo.