Dalla spagna: se Isco rinnova a partire sarà James…e la Juve sogna già il colpo dell’estate

Per un Isco che rimane, un James che parte…ecco cosa potrebbe accadere in casa Real Madrid la prossima estate. L’ex Malaga sembrava destinato a salutare il club blanco per accasarsi in quel di Manchester, sponda City, o più clamorosamente al Barcellona, ma secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, ormai prossimo sarebbe un suo rinnovo con il club di Florentino Perez. Qualora Isco dovesse rimane in camiseta blanca, a farne le spese sarebbe il compagno di reparto James Rodríguez, altro giocatore che nel Real targato Zidane sembra aver perso le certezze di un tempo. Come riportato da “Sport”, in lizza per assicurarsi la stella della Nazionale colombiana ci sarebbero alcuni club di Premier League (Chelsea e Manchester United su tutti) e la Juventus, squadre che negli ultimi mesi non hanno mai smesso di monitorare la situazione del n.10 in quel di Madrid. Molto forte sarebbe anche l’interesse del Bayern Monaco di Carlo Ancelotti, pronto a fare di James un punto fermo del centrocampo dei bavaresi.