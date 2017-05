Dalla Spagna: Siviglia, Z’Nonzi è libero di partire. Juve alla finestra

Prima il rinnovo del contratto con tanto di innalzamento della clausola e poi la partenza. Questo l’accordo che il Siviglia avrebbe stipulato nei mesi scorsi con Vitolo e N’Zonzi, accordo reso noto quest’oggi da “Mundo Deportivo”. Secondo quanto raccontato dal giornale spagnolo, il club iberico avrebbe “obbligato” i due giocatori a rinnovare il proprio contratto nel corso di questa stagione, promettendo in cambio la disponibilità a lasciarli partire in estate. Questa manovra di mercato sarebbe servita a portare a 45 milioni di euro il valore della clausola di N’Zonzi, obbligando di fatto i club interessati al giocatore a dover sborsare una cifra maggiore per aggiudicarsi il francese. Oltre ad alcuni club di Premier League, secondo “Mundo Deportivo”, la Juventus sarebbe alla finestra, non avendo ancora accantonato l’idea di poter portare il talentuoso N’Zonzi a Torino.