Dalla Spagna sono sicuri: Niente Juve per Isco, a contratto scaduto lascerà il Real per il Barça

Stando a quanto riportato da “El Pais”, il poliedrico centrocampista iberico Isco, ormai in rotta con il Real Madrid a causa del suo scarso impiego, sarebbe più che mai vicino al Barcellona. Il club catalano avrebbe proposto al ventiquattrenne di Benalmádena un contratto faraonico da protagonista a partire però da giugno 2018, quando il calciatore si svincolerà dai “blancos”. La Juventus sembra tagliata fuori da questa trattativa in quanto non sembra essere disposta a offrire cifre astronomiche al giovane talento delle “furie rosse” che, qualora volesse lasciare Madrid prima del 2018, non potrebbe farlo per meno di 35 milioni di euro.