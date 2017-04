Dalla Spagna: Isco-Real, trovato l’accordo per il rinnovo. E spunta un incontro con la Juve…

Tutto fatto tra Isco e il Real Madrid per il rinnovo dello spagnolo. Secondo quando riportato da “Marca”, il giocatore firmerà un nuovo contratto fino al 2022 e riceverà un raddoppio di stipendio. Isco andrà a percepire 6 milioni di euro a stagione, collocandosi alle spalle di CR7, Benzema, Ramos, Bale, Kroos e Modric nella classifica degli stipendi in casa Real. L’accordo sarebbe stato trovato la scorsa settimana, in occasione di un incontro tra l’entourage del giocatore e gli uomini di mercato di Florentino Perez, e l’ufficialità del rinnovo verrà data a fine stagione.

NIENTE JUVE Secondo quanto riportato da “Marca”, il giocatore ha sempre espresso la propria volontà di rimanere a Madrid, nonostante negli scorsi mesi il suo procuratore abbia avuto degli incontri con diversi top club europei. Si parla in particolare di meeting avuti con uomini di mercato di Manchester City, Liverpool e Juventus, anche se, secondo “Mundo Deportivo”, perfino il Barcellona avrebbe intrattenuto una trattativa con il Real Madrid. Sfuma dunque l’ipotesi di poter vedere Isco in maglia bianconera la prossima stagione.