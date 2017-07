Dalla Spagna: Verratti-Raiola? Il Barça lo molla. Tutto su Dybala

Il primo “esonero” di un agente in diretta Instagram lo ha fatto Marco Verratti, che ha ringraziato Di Campli per il lavoro svolto e ha comunicato di aver affidato la propria procura a Mino Raiola. Tale scelta ha comportato delle conseguenze: la prima su tutte che Verratti è un po’ più lontano da Barcellona. Come riporta El Mundo Deportivo, infatti, l’ex agente del calciatore italiano era un alleato del Barça in questa trattativa. Possibile però che il mercato blaugrana torni ad intrecciarsi con l’Italia, sempre secondo il quotidiano, la dirigenza del Barcellona avrebbe deciso di puntare tutto su Dybala. In particolare, il numero 21 bianconero sarebbe sul taccuino del dirigente Robert Fernandez sin da quando giocava nel Palermo. Il Barça potrebbe fare un gran colpo -conclude El Mundo- il primo nome della lista è Dybala.