Dalla Turchia: il Fenerbahce punta Hernanes. 5 milioni possono convincere la Juve?

5 milioni di euro per convincere la Juve a cedere Hernanes. Questa l’offerta che secondo “Amk Sport” sarebbe stata inviata ai bianconeri dal Fenerbahce per assicurarsi il brasiliano in questo mercato invernale. Hernanes è stato accostato al Valencia nei mesi scorsi ma nelle ultime settimane un suo approdo al Genoa sembrava essere imminente. In Turchia invece credono che a spuntarla possa essere il Fenerbahce che già in estate si era informato sull’ex centrocampista laziale.