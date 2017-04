Dalla Turchia: Juve, il Besiktas prepara 10 milioni per Mandzukic

La Juventus potrebbe rischiare di perdere una delle sue ‘5 stelle’. Mario Mandzukic sarebbe infatti finito da qualche tempo nel mirino del Besiktas che avrebbe pronta un’offerta da 10 milioni di euro volta a convincere i bianconeri a lasciarlo partire. Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, il club di Istanbul vorrebbe accelerare per il croato, battendo la concorrenza estera (rappresentata dal Marsiglia). In attesa di ulteriori sviluppi, il club di Corso Galileo Ferraris starebbe già guardandosi attorno per trovare un degno sostituto. Cosa non semplice visto il gran lavoro e la dedizione profusi dal numero 17 bianconero sin qui. L’uomo in più di questa Juventus.