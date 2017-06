Dall’Inghilterra: affondo Arsenal per Lemar. La Juve sembra sempre più lontana…

Thomas Lemar potrebbe presto diventare un nuovo giocatore dell’Arsenal. Secondo quanto raccontato dal “Sun”, i Gunners avrebbero già convinto il giocatore monegasco ad unirsi a loro e ora starebbe lavorando con il Monaco per trovare un accordo sul prezzo del cartellino. Il giocatore piace molto anche al Tottenham ma Arsene Wenger è convinto di poter battere la concorrenza degli Spurs grazie ad un’offerta da circa 35 milioni di euro. Si allontana dunque anche la possibilità di un approdo di Lemar alla Juventus, club al quale il giocatore era stato accostato nelle ultime settimane come perfetto rimpiazzo in caso di partenza di Cuadrado.