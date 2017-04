Dall’Inghilterra: Allegri e l’Arsenal, in settimana ci sono stati nuovi contatti

Dopo essersi guadagnato i complimenti da tutta Europa grazie alla sontuosa prestazione che la sua Juve ha messo in campo contro il Barcellona, per Max Allegri si riaccendono le voci di mercato e in Inghilterra tornano a parlare di un suo possibile approdo all’Arsenal a fine stagione. Mentre diversi tabloid britannici danno quasi per certo il rinnovo di Wenger con i Gunners per altre due stagioni, secondo quanto rivelato dal “Sun” il tecnico francese non avrebbe ancora deciso se proseguire la sua avventura oltremanica e per questo motivo in settimana si sarebbero riattivati i contatti con Massimiliano Allegri. Il “Sun” spiega come negli ultimi sette giorni ci siano stati diversi contatti tra l’entourage di Allegri e il club londinese, utili per capire meglio quali siano le reali intenzioni dell’allenatore italiano. Rimanere alla Juve o tentare l’esperienza in Premier League? In attesa di risposte certe da Wenger e Allegri, il futuro in casa Arsenal continua ad apparire molto incerto…