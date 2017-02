Dall’Inghilterra: altro che Barca, Dani Alves potrebbe tornare con Guardiola

Dopo i rumors che parlavano di un Dani Alves voglioso di tornare al Barcellona, dall’Inghilterra arriva una nuova indiscrezione che vorrebbe il brasiliano al Manchester City. Secondo il “Daily Mail” infatti Pep Guardiola starebbe pensando allo juventino per risolvere i problemi che affliggono la fascia destra dei Citizens. Zabaleta e Sagna non hanno mai convinto appieno il tecnico spagnolo e la prossimità della scadenza dei loro contratti (giugno 2017) avrebbe spinto Guardiola a cercare un nuovo terzino d’esperienza sul quale fare affidamento. A Torino Dani Alves non sta riuscendo a ritagliarsi il ruolo da protagonista che desiderava e l’idea di potersi riunire al tecnico con il quale ha vinto tutto ai tempi del Barcellona potrebbe convincerlo a cambiare nuovamente maglia la prossima estate.