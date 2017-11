Dall’Inghilterra: anche Arsenal e Tottenham su Goretzka, il tedesco che ha già stregato Juve, Bayern e Barça

Tutti pazzi per Leon Goretzka. Secondo quanto riportato dal “Daily Mirror” anche Arsenal e Tottenham si sarebbero infatti iscritte alla corsa per arrivare al centrocampista tedesco, desiderose di portare il n.8 dello Schalke a Londra già a gennaio. Finito da diverso tempo sul taccuino della Juventus che, secondo rumors tedeschi, vorrebbe portarlo in Italia entro l’anno prossimo, Goretzka sembrerebbe avere però espresso la propria volontà di unirsi al Barcellona, altro club sulle sue tracce da qualche mese. In Germania a monitorare i miglioramenti del centrocampista teutonico è invece il Bayern Monaco, società che potrebbe giocare la carta nazionale per provare a battere la concorrenza e portare il giocatore in Baviera. Da segnalare la scadenza del contratto di Goretzka con lo Schalke 04 fissata per l’estate prossima, con il giocatore che dunque da gennaio potrà già firmare un pre-contratto con il suo prossimo club. Che la corsa abbia inizio…