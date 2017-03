Dall’Inghilterra: Arsenal all’assalto di Rugani

Sirene dalla Premier League per Daniele Rugani. Il centrale della Juventus e nel giro della nazionale italiana fa gola all’Arsenal. Da Londra, infatti, starebbero preparando un nuovo assalto estivo per il difensore centrale nato nel 1994. Dopo quello respinto a gennaio i Gunners – secondo i colleghi del Daily Star – sono pronti a tornare alla carica per strappare il gioiello toscano alla Juve.