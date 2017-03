Dall’Inghilterra: Arsenal, ultimatum a Wenger. Se lascia, Allegri sarà il sostituto

Contratto per un rinnovo di altri due anni sul tavolo e un paio di settimane per decidere se accettare o salutare baracca e burattini dopo 21 anni passati insieme. Arsene Wenger sarà chiamato prima di aprile ad informare il club circa le sue decisioni per il futuro, per permettere all’Arsenal di trovare subito un nuovo allenatore al quale affidare la squadra. Nel caso in cui il francese dovesse decidere di lasciare Londra, secondo il “Sun”, i Gunners avrebbero già deciso di puntare forte su Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dai media d’oltremanica, il tecnico juventino e la dirigenza dell’Arsenal sarebbero vicine a trovare un accordo per permettere al toscano un approdo in Premier League, dove sarà chiamato alla prova più difficile: lanciare l’assalto al titolo nazionale.