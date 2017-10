Dall’Inghilterra: Arsenal-Wenger, parole d’addio

“Potrei andare via in estate”, queste le parole che il “Mirror Sport” ha deciso di mettere in prima pagina a caratteri cubitali. A pronunciare tale frase è stato Arsene Wenger, il quale ha aperto le porte a un suo possibile addio all’Arsenal a fine anno. Scaricato dalla tifoseria (ricordiamo la campagna “Wenger Out” creata dai supporters dei Gunners la scorsa stagione, ndr) e in rottura con una buona parte dello spogliatoio, il manager francese starebbe valutando attentamente la possibilità di lasciare il suo amato Arsenal dopo 22 anni, accontentando così chi lo vuole vedere lontano dal club. La partenza di Wenger potrebbe riportare in orbita Arsenal il nome di Massimiliano Allegri, già accostato ai Gunners in passato.