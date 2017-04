Dall’Inghilterra: attenta Inter, Mou ti soffia Sanchez

Alexis Sanchez è attualmente uno dei giocatori più desiderati dai top club europei che, visti i segnali di rottura tra lui e l’Arsenal, e il conseguente rifiuto di rinnovo, sarebbero in attesa di sferrare un’offensiva per ingaggiarlo. L’attaccante cileno avrebbe infatti attirato su di sé l’interesse di Chelsea, PSG, Inter e Juventus, ed ora, secondo i colleghi di Daily Mail, anche del Manchester United. José Mourinho avrebbe telefonato personalmente al giocatore per convincerlo a trasferirsi all’Old Trafford. L’ex tecnico nerazzurro potrebbe quindi mettere il bastone fra le ruote alla sua amata Inter per aumentare il livello di una rosa già molto competitiva.