Dall’Inghilterra: Bernardeschi snobba il Chelsea, vuole solo la Juve

Federico Bernardeschi ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2019. L’esterno mancino, salvo sorprese, andrà via questa estate e, secondo “Talk Sport”, il ventitreenne di Carrara avrebbe snobbato la ricca proposta del Chelsea pur di vestire la maglia della Juventus. In base a quanto riportato dalla stampa britannica il calciatore sarebbe prossimo a chiudere l’accordo con i bianconeri già nei prossimi giorni.