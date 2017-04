Dall’Inghilterra: Bonucci-Guardiola, atto secondo. City di nuovo alla carica

“Per competere con attaccanti del calibro di Lukaku, Ibrahimovic e Costa, un difensore deve essere molto grintoso e forte fisicamente”. Intervistato durante il pre-partita di Manchester City contro Hull, Josep Guardiola ha detto queste parole, facendo capire che tipo di caratteristiche cerca in un difensore. Il tecnico catalano sembrerebbe però aver trovato in Leonardo Bonucci la personificazione di quegli attributi e, secondo il tabloid The Indipendent, potrebbe tornare alla carica per il giocatore, da lui ritenuto il profilo ideale da affiancare al giovane talento John Stones. Lo stopper italiano, che durante la scorsa sessione di mercato scelse di rifiutare il City, potrebbe ora decidere di cambiare aria, qualora Allegri, con cui il difensore non sembrerebbe più andare molto d’accordo, decidesse di continuare la sua carriera a Torino. Guardiola-Bonucci atto secondo al via. Attenta Juventus, Il tecnico catalano non molla la presa.