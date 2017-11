Dall’Inghilterra: Can si libera a giugno, Bayern e Juve vigili

Emre Can non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto che lo lega al Liverpool fino al giugno del 2018, secondo il Sun la strategia dell’entourage del calciatore sarebbe quella di liberarsi a parametro zero al termine dell’attuale contratto per via dell’impossibilità di trovare un accordo con il club. Klopp avrebbe espresso già la sua preoccupazione, destinata a crescere, secondo il Sun, a causa delle pretendenti, in particolare Juve e Bayern Monaco che sarebbero disposte a lottare per averlo. Tuttavia c’è ancora il tempo per trovare un accordo che mancherebbe per via della volontà del calciatore di inserire una clausola rescissoria nel contratto. Il club inglese ha già mostrato di saper “tirare fuori i muscoli” nelle trattative come accaduto con Coutinho quest’estate e c’è da giurare che la prossima sessione di mercato richiederà alla dirigenza una nuova prova di resistenza per non vedere andar via i pezzi pregiati della squadra.