Dall’Inghilterra: Chelsea pronto a cedere Matic alla Juve ma il giocatore ha scelto Mourinho

Ore caldissime in casa Chelsea per quanto riguarda la partenza di Nemanja Matic. Secondo quanto riportato dal “Sun”, il Chelsea, archiviato l’arrivo di Bakayko, è pronto a cedere il centrocampista serbo, la cui destinazione potrebbe essere scelta nelle prossime 48 ore. Il giocatore avrebbe infatti chiesto al club di essere ceduto subito, per poter svolgere il precampionato con il nuovo team con il quale dovrà iniziare la prossima stagione. Sogno di mercato di Juventus, Manchester United e Arsenal, Matic avrebbe scelto di unirsi ai Red Devils di Jose Mourinho, già suo allenatore al Chelsea due stagioni fa. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese però, i Blues preferirebbero non rinforzare una delle dirette concorrenti alla conquista della Premier League e per questo motivo l’idea sarebbe quella di cedere il giocatore solamente alla Juventus, con l’obiettivo di incassare almeno 45 milioni di euro da questa trattiva in uscita. Data per assodata la partenza di Matic, ora non resta dunque che vedere se a prevalere sarà la volontà del club o quella del giocatore.