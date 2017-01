Dall’Inghilterra: Conte sgambetta Allegri, il Chelsea prova il sorpasso Juve per Kolasinac

Salutato Evra, la Juve continua a insistere con lo Schalke 04 per convincere i tedeschi a cedere Kolasinac già in questa finestra di mercato (il giocatore si libererebbe a zero in estate) ma secondo il “Sun” la trattativa si starebbe complicando non poco nelle ultime ore. Antonio Conte e il suo Chelsea si sarebbero infatti inseriti in questo colpo di mercato e starebbero parlando con i legali del giocatore per spingerlo ad accettare un’esperienza in Premier League. Conte è alla ricerca di un terzino che possa aiutare i Blues in questi mesi decisivi nella cavalcata verso il titolo e il tedesco rappresenta un profilo che in quel di Londra piace molto. Tentativo di sgambetto dunque nei confronti del rivale Allegri e della sua tanto amata Juventus, con i bianconeri che hanno già formulato un’offerta complessiva da 5 milioni di euro ma con lo Schalke che per ora prende tempo, in attesa di una controfferta proveniente dall’Inghilterra…