Dall’Inghilterra: Conte vuole Alex Sandro a ogni costo. Pronta nuova offerta da 70 mln per la Juve

Antonio Conte vuole Alex Sandro ad ogni costo. Secondo quanto raccontato dal “Times”, il manager del Chelsea non si sarebbe lasciato scoraggiare dai primi rifiuti arrivati da Torino e avrebbe dato mandato ai propri uomini di mercato di lanciare un nuovo assalto per portare il terzino bianconero in quel di Londra. 70 i milioni che il Chelsea sarebbe disposto a mettere sul piatto. Cifra folle che permetterebbe ai Blues di segnare il nuovo record di milioni spesi per l’acquisto di un difensore, andando a superare i 58 milioni di euro spesi pochi giorni fa dal Manchester City per prelevate Mendy dal Monaco.