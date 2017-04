Dall’Inghilterra: Conte vuole Berardi al Chelsea ma l’Inter non molla

Domenico Berardi e il Chelsea, un matrimonio possibile ma complicato. Il giocatore italiano sembrava destinato a indossare la maglia juventina non più lontano di un anno fa e invece ora il suo futuro potrebbe portarlo lontano dall’Italia. Giovanni Carnevali, dg del Sassuolo, ha recentemente spiegato come le offerte più importanti per il giocatore stiano arrivando dall’estero e infatti in Inghilterra si parla di un possibile approdo dell’attaccante italiano al Chelsea. Secondo quanto riportato dal “Sun”, Berardi sarebbe da tempo un obiettivo di mercato di Antonio Conte e il tecnico italiano avrebbe intenzione di provare a portarlo in quel di Londra nella prossima finestra di calciomercato. Il Chelsea dovrà però vedersela con l’Inter di Suning, società che non sembra avere alcuna intenzione di mollare la pista che porta all’esterno d’attacco neroverde. 40 i milioni richiesti dal Sassuolo, cifra che sia l’Inter che il Chelsea potrebbero mettere sul piatto senza troppi problemi. Non resta che vedere quali sono le intenzioni dello stesso Berardi: continuare a crescere in Serie A o tentare l’esperienza in Premier League?