Dall’Inghilterra: CR7 blocca la cessione di James. Inter e Juve più lontane?

James Rodriguez è stato il nome caldo di possibili scenari di mercato fino al blocco imposto al Real Madrid, che ha ‘consigliato’ ai Blancos di non operare in uscita fin quando non potessero comprare rinforzi per sostituire le pedine cedute. Il colombiano, bramato da club quali Chelsea, Juventus e Inter, sarebbe potuto essere uno dei grandi colpi estivi se non fosse che Cristiano Ronaldo in persona non si fosse inserito nella questione bloccando la sua cessione alla dirigenza dei campioni d’Europa. L’attuale contratto dell’attaccante ex Monaco lo lega alle Merengues fino al 2020 e potrebbe risultare difficile per gli altri club ingaggiarlo nel prossimo futuro. Lo riporta il Sun.