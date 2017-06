Dall’Inghilterra: Damian vuole la Juve ma Mourinho fa muro…

Ore decisive in casa Juve per quanto riguarda la fascia destra. Con Dani Alves partente, direzione Manchester City, i bianconeri hanno messo nel mirino Matteo Darmian, nome molto conosciuto in quel di Torino, visti i trascorsi in maglia granata. Secondo quanto riportato dal “Sun”, lo stesso Darmian avrebbe chiesto a Jose Mourinho di essere ceduto alla Juventus ma per il momento il tecnico portoghese sembrerebbe poco propenso a lasciar partire il difensore italiano. Lo Speciale One non considera Darmian un titolare fisso ma più volte in questa stagione si è affidato a lui per sostituire gli infortunati Shaw e Valencia, trovando nell’ex Toro un ottimo elemento sul quale poter fare affidamento nei momenti di difficoltà. Per questo motivo il desiderio di Mourinho sarebbe quello di trattenere a Old Trafford Matteo, il quale però scalcia per avere più spazio in campo, spazio che potrebbe invece facilmente trovare in quella fascia sinistra juventina lasciata incustodita dal partente Dani Alves. Si attendono sviluppi…