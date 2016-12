Dall’Inghilterra: Draxler ha scelto il Psg. Niente Arsenal o Juve per il tedesco

Niente Arsenal o Juve per Draxler. Secondo il “Sun” il tedesco avrebbe scelto cosa fare del suo futuro e avrebbe deciso di unirsi al Psg. Gli inglesi fanno sapere di come i parigini abbiano trovato un accordo con il Wolfsburg per portare l’ex Schalke in Francia. 35 milioni di sterline ai biancoverdi e 4 anni e mezzo di contratto per il giocatore. Questo l’accordo che secondo il “Sun” i due club avrebbero raggiunto nelle ultime ore. Niente Inghilterra o Italia dunque per Draxler, con Arsenal e Juve che devono così abbandonare il sogno di portate il giovane campione tedesco nelle rispettive società.