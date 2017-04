Dall’Inghilterra: è duello Chelsea-Inter per Meret

Grazie alla sua eccezionale stagione con la SPAL, Alex Meret, talentuoso portiere classe 1997 di proprietà dell’Udinese, ha attirato attirato su di sé l’attenzione di diverse squadre, Juve tra queste. Ma secondo i colleghi del The Mirror, la corsa al gioiellino friulano potrebbe vedere protagonisti due soli club: Chelsea e Inter. Antonio Conte, dopo aver espressamente chiesto di visionare il giocatore, avrebbe spinto i Blues a presentare un’offerta di 6 milioni più bonus alla società friulana. La compagine milanese avrebbe però a sua volta avviato una trattativa per il giovane, proponendo 1 milione in più rispetto alla società londinese. Blues e nerazzurri tornano a sfidarsi… a colpi di milioni.