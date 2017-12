Dall’Inghilterra: Emre Can sul mercato. Più City che Juve…

Aria d’addio in casa Liverpool per Emre Can (contratto in scadenza nel giugno 2018; ndr) ma il futuro del tedesco difficilmente sarà a Torino. Seguito a lungo dalla Juventus, che già in estate avrebbe voluto vestirlo di bianconero, il centrocampista della Nazionale tedesca potrebbe infatti lasciare Anfield Road a gennaio per trasferirsi a Manchester, dove il City di Guardiola è pronto a metterlo sotto contratto. A riportare la notizia è il “Daily Mirror”, secondo cui gli Skyblues sarebbero pronti ad acquistare Can già nella sessione invernale di calciomercato, aggiungendo un altro talentuoso giocatore a una rosa già stellare il cui obiettivo in questa stagione è quello di vincere tutto. La Juve è avvertita…