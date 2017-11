Dall’Inghilterra: Fiorentina, concorrenza alla Juve per Onyekuru

Corte italiana per Henry Onyekuru. Secondo quanto riportato dal “Sun” l’attaccante nigeriano dell’Everton sarebbe infatti finito nel mirino della Fiorentina, impressionata dalle grandi doti della giovane punta classe ’97. Attualmente in prestito all’Anderlecht, Onyekuru è stato accostato anche alla Juventus mentre in Inghilterra piace a Southampton e Stoke City. Secondo il tabloid britannico i due club italiani dovranno però vedersela anche con Ajax e Psv, colossi della Eredivisie pronti a portare il giovane Henry in Olanda.