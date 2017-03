Dall’Inghilterra: il baby prodigio Kean ha scelto la Juve. Arsenal, City e Ajax costrette a dirgli addio…

Moise Kean e la Juventus, un matrimonio che durerà ancora a lungo. Il gioiellino bianconero e il suo procuratore Mino Raiola avrebbero già trovato l’accordo con la Juventus per permettere al baby fenomeno Kean di rimanere per altri tre anni all’ombra della Mole, allontanando di fatto le diverse pretendenti che in estate erano pronte a darsi battaglia per acquistare “il nuovo Balotelli”, come è stato spesso definito il giovanissimo Kean. L’attaccante juventino dovrebbe andare a guadagnare intorno ai 150.000 euro a stagione e nei prossimi mesi tutto dovrebbe essere messo nero su bianco. Arsenal, Manchester City e Ajax dovranno dunque, loro malgrado, abbandonare l’idea di poter ingaggiare il giovane Kean, sul quale avevano già messo gli occhi da parecchi mesi. A riportarlo è il “Sun”.