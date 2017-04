Dall’Inghilterra: Il Chelsea supera la Juventus nella corsa a Bernardeschi, Inter sullo sfondo

Federico Bernardeschi, esterno offensivo di proprietà della Fiorentina, è conteso da molti top club europei alla luce delle sue prestazioni di spessore. Il ventitreenne non ha ancora fatto chiarezza sul suo futuro, ha un contratto in essere con la “Viola” fino al 2019 ma sembra difficile per il patron Della Valle riuscire a trattenere il talento di Carrara. 35 presenze, 13 gol e 5 assist fino ad oggi avrebbero convinto l’Inter e la Juventus a osservare attentamente il giovane calciatore in attesa di fare un’offerta congrua. Anche il Chelsea di Antonio Conte, secondo il “The Sun”, sarebbe entrato prepotentemente in corsa per Bernardeschi superando le rivali e sarebbe pronto ad offrire 50 milioni di euro.